В Самаре мужчина незаконно поставил на миграционный учет более 300 иностранцев

Мужчина судим за кражу, грабеж, а также незаконный оборот наркотиков. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Самаре ранее судимый 44-летний мужчина незаконно поставил на миграционный учет больше 300 иностранных граждан.

— Все они числятся по месту проживания местного жителя в квартире многоэтажного дома на улице Лукачева, — сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Он не планировал предоставлять им жилое помещение. За свои «услуги» брал денежное вознаграждение, в общей сложности оно составило более 100 тысяч рублей.

За аналогичное преступление мужчина уже привлекался к уголовной ответственности раньше. Он официально не трудоустроен, судим за совершение кражи, грабежа, а также незаконный оборот наркотиков.

Житель Самары вину полностью признал. В настоящее время возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит штраф до 500 тысяч рублей, принудительные работы или лишение свободы до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.