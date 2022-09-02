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Общество2 сентября 2022 18:02

В Самарской области жителей предупредили о предстоящих ночных холодах в сентябре 2022 года

Синоптики сообщили о понижении температуры
Алена ПРОВКИНА
В регионе ожидается похолодание

В регионе ожидается похолодание

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области жителей предупредили о предстоящих погодных изменениях. В сентябре будут холодные ночи.

По информации синоптиков, в ночное время в первой половине сентября температура воздуха опустится до +4…+6 градусов. Отмечают, что погода будет определяться гребнем антициклона. Также в регионе прогнозируют дожди. Местным жителям следует приготовить теплую одежду и зонты.

Напомним, что в области также объявили оранжевый уровень опасности из-за риска возникновения природных пожаров. Самарцам рекомендуют не разводить костры на открытом воздухе.