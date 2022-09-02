Дмитрий Азаров с супругами самарских военнослужащих открыл фотовыставку «ЖЕНЫ ГЕРОЕВ»

Рядом с каждой фотографией находятся письма героинь. Фото: Светлана Осьмачкина

Сегодня, 2 сентября, в Самаре на площади Славы Дмитрий Азаров принял участие в открытии уникальной фотовыставки «ЖЕНЫ ГЕРОЕВ». Она посвящена женщинам, чьи супруги служат и защищают Родину.

Выставка состоит из 50 портретов жен военнослужащих Самарской области в наброшенных на плечи кителях мужей. Рядом с каждой фотографией находятся письма героинь, которые пропитаны силой духа, волей и любовью. Тематика затрагивает такие непростые проблемы женщин военных, как воспитание детей без отцовского внимания, жизнь вдалеке от родных, бытовые хлопоты.

— Проект наполнен любовью, верностью, заботой, патриотизмом. Все наши парни, которые отстаивают интересы страны, защищают жизнь на Донбассе, борются с нацизмом, – герои. Эта фотовыставка повторяет, как важно хранить верность и уверенность в победе, — сказал губернатор Самарской области.

Дата открытия выбрана не случайно, она приурочена ко Дню окончания ВОВ, а также 79-й годовщине освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков. Дмитрий Азаров уточнил, что жители региона оказывают помощь Донбассу.

— Наши земляки вносят вклад в ускорение победы над нацизмом, создание мирных условий для людей на земле Донбасса, и в городе Снежное, который стал для нас побратимом, — сказал глава региона.

Фотовыставка будет работать на площади Славы и на экранах мультимедийного комплекса на склоне площади в течение двух недель. Потом она переместится в выставочную галерею, где будет приурочена к акции «Посылка солдату», а затем – в выставочный зал Дома офицеров Самарского гарнизона. Также планируется организовать выставку в онлайн-формате.