В Самарской области предприимчивый мужчина украл аппараты для изготовления шаурмы

Тольяттинец обчистил гараж своей родственницы. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В городе Тольятти Самарской области местный житель украл из чужого гаража аппараты для изготовления шаурмы. Сотрудники полиции осмотрели место преступления.

Собственник гаража, расположенного на улице Есенина, обратился за помощью к правоохранителям. Он рассказал, что с территории вынесли 3 аппарата для изготовления шаурмы, напольные электронные весы и электрический гриль. Мужчина оценил причиненный ущерб в 93 тысячи рублей, об это сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Подозрения пали на родственника женщины-собственника, которая отдала дубликат ключей своему племяннику. Полицейские проверили молодого человека и тот признал свою вину. Он рассказал, что похищенное оборудование сдал в пункт приема лома. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.