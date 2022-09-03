В Самарской области сотрудники Куйбышевской железной дороги провели акцию «Безопасный переезд»

В регионе провели направленную акцию

В Самарской области в начале сентября прошла акция «Безопасный переезд». Флешмоб устроили сотрудники Куйбышевской железной дороги совместно с представителями ГИБДД.

Отмечают, что мероприятие организовали на самых оживленных переездах, чтобы привлечь внимание водителей к проблеме нарушения правил дорожного движения. В регионе опорной точкой стала станция Липяги. Автолюбителям не только напомнили правила, но и раздали информационные памятки и тематические сувениры.

Также специалисты провели викторины на знания ПДД. К счастью, с начала 2022 года количество происшествий на дорожных участках вблизи ж/д путей снизилось на 53%. Напомним, что за нарушения на железнодорожном переезде предусмотрен штраф в 5 тысяч рублей.