В Самарской области жители 65 домов остались без холодной воды

Жители многих домов остались без воды Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В поселке Рощинский Самарской области стало известно о коммунальной аварии. Из-за нее жители 65 многоквартирных домов остались без холодной воды.

По информации ГУ МЧС России по Самарской области, авария случилась поздним вечером в пятницу, 2 сентября 2022 года, в 21:40. Отмечают, что на трубопроводе произошла утечка. Не только жители многоквартирных домов, но и 4 социально значимых объекта остались без холодной воды.

Отмечают, что восстановить подачу воды планируют днем в субботу, 3 сентября 2022 года. Устранением неполадок занимаются 13 человек и 7 единиц специальной техники. На данный момент на территории поселка установили 2 бойлера, чтобы обеспечить жильцов холодной водой.