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Происшествия3 сентября 2022 7:53

Житель Самарской области понесет уголовную ответственность за кражу дезодорантов

Мужчина ограбил аптеку
Алена ПРОВКИНА
Злоумышленник схватил дезодоранты с витрины. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Злоумышленник схватил дезодоранты с витрины. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В городе Тольятти Самарской области местный житель обворовал аптеку. Мужчина украл 5 дезодорантов, но один удержать не смог.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, провизор одной из аптек обратилась за помощью в отделение полиции. Она рассказала, что неизвестный забежал в аптеку и схватил с витрины 5 дезодорантов, один из которых уронил, пока бежал. Правоохранители осмотрели место преступления и изъяли отпечатки пальцев подозреваемого.

Злоумышленника удалось задержать. Мужчина признался, что продал украденное на остановке, а на вырученные средства купил спиртное. В отношении 34-летнего ранее судимого преступника возбуждено уголовное дело.