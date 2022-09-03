В Самарской области из-за столкновения грузовика и иномарки погибли два человека 3 сентября 2022 года

В регионе произошло смертельное ДТП

В Самарской области на автодороге «Самара – Больная Черниговка» произошла смертельная авария утром в субботу, 3 сентября 2022 года. На месте погибли два человека.

По полученной информации ГУ МВД России по Самарской области, на автодороге столкнулись иномарка «Mazda» с грузовым автомобилем «Mercedes» в составе полуприцепа. Из-за происшествия погиб водитель и пассажир легковушки, еще одного пассажира бригада скорой помощи доставила в медицинское учреждение.

Правоохранители оградили место аварии и обеспечили проезд для других автомобилей. На месте работают специалисты. Обстоятельства произошедшего продолжают устанавливать.