В Самаре жители пожаловались на образовавшуюся реку у подъездов

В Самаре затопило улицы. Фото: "Самара Город| Новости Самары"/ Светлана Лавшук

В Самаре местные жители в социальных сетях пожаловались на образовавшуюся реку. Пользователи поделились кадрами.

Судя по фотографиям, возле жилого дома в 15 микрорайоне по улицам Алма-Атинской и Карла Маркса появилась новая «река». Жильцам приходится обходить водный поток. В комментариях пользователи отметили, что столкнулись с такой же ситуацией на улицах Димитрова и Зои Космодемьянской. Многие самарцы сообщают, что службы не предпринимают никаких мер. Пока нет официального комментария.

Напомним, что в Самарской области жители 65 многоквартирных домов лишились холодной воды. На участках уже ведут работы.