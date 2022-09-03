В Тольятти пациентов, зараженных коронавирусом, переводят в другие города из-за нехватки коек

В регионе вновь нехватка коек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области уже несколько недель отмечают рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Зараженных из Тольятти переведут в другую больницу из-за нехватки мест.

По информации городской администрации Автограда, такие меры приняло министерство здравоохранения, чтобы обеспечить своевременную госпитализацию взрослых и детей. Данная процедура начнет действовать с 5 сентября 2022 года. Главный врач ГБЗУ СО «ТГКБ» №5 Алексей Кирсанов отметил, что количество госпитализированных жителей увеличилось почти в два раза.

В регионе вновь начинают перепрофилировать «чистые» отделения. Также сообщают, что не смотря на число заболевших, зараженных «омикроном» получается пролечить в максимально короткий срок.