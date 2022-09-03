В Самаре песня, пропагандирующая запрещенные вещества, прозвучала на линейке 1 сентября 2022 года

На линейке прозвучала странная песня Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре родители и пользователи в социальных сетях пожаловались на песню, пропагандирующую запрещенные вещества. Трек включили на линейке одной из школ 1 сентября 2022 года.

По информации депутата государственной думы Александра Хинштейна, на торжественном мероприятии, посвященному Дню Знаний, прозвучала зарубежная песня. Отмечают, что в ней пропагандируют ЛГБД и наркотические вещества, ограничение на трек в интернете 18+.

В комментариях встревоженные родители удивились подобному репертуару. Также сообщают, что после песни состоялся подъем государственного флага и исполнение гимна России. Депутат уже обратился в прокуратуру Рособнадзора для проведения проверки.