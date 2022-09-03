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Общество3 сентября 2022 12:19

В Самаре песня, пропагандирующая запрещенные вещества, прозвучала на линейке 1 сентября 2022 года

Жители пожаловались на выбор репертуара
Алена ПРОВКИНА
На линейке прозвучала странная песня

На линейке прозвучала странная песня

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре родители и пользователи в социальных сетях пожаловались на песню, пропагандирующую запрещенные вещества. Трек включили на линейке одной из школ 1 сентября 2022 года.

По информации депутата государственной думы Александра Хинштейна, на торжественном мероприятии, посвященному Дню Знаний, прозвучала зарубежная песня. Отмечают, что в ней пропагандируют ЛГБД и наркотические вещества, ограничение на трек в интернете 18+.

В комментариях встревоженные родители удивились подобному репертуару. Также сообщают, что после песни состоялся подъем государственного флага и исполнение гимна России. Депутат уже обратился в прокуратуру Рособнадзора для проведения проверки.