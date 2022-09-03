В Самарской области ожидается понижение температуры до -2 градусов 4 сентября 2022 года

В регионе ожидаются заморозки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области местных деталей предупредили о погодных изменениях. Ночью 4 сентября ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы.

По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», температура воздуха опустится до 0…-2 градусов. Синоптики объявили оранжевый уровень опасности. Самарцам рекомендуют не допускать переохлаждения и одеваться теплее.

Также специалисты предупредили дачников, заморозки представляют опасность для сельскохозяйственных растений. Водителям следуют соблюдать правила дорожного движения и не сокращать дистанцию.