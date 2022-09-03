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Общество3 сентября 2022 13:37

В Самарской области коронавирус подтвердился еще у 1 581 человека 3 сентября 2022 года

Появились официальные данные оперштаба
Алена ПРОВКИНА
В регионе отмечают рост заболеваемости

В регионе отмечают рост заболеваемости

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области продолжают отмечать рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. За последние сутки госпитализировали в медучреждение 105 человек.

По информации оперативного штаба на 3 сентября 2022 года, за последние сутки коронавирусом заразился за 1 581 человек. К сожалению, от заболевания скончались два пациента. Всего с начала пандемии в Самарской области заболели 412 389 человек.

Напомним, что в Тольятти пациентов стали переводить в больницу другого города. Отмечают, что в Автограде не хватает коек для зараженных.