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Происшествия3 сентября 2022 14:05

В Самарской области мужчина помогал оформлять водительские права за вознаграждение

Подозреваемый понесет уголовную ответственность
Алена ПРОВКИНА
Мужчина незаконно получил деньги

Мужчина незаконно получил деньги

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области местный житель помогал оформить водительские права за вознаграждение. Мужчину привлекут к уголовной ответственности.

По данным СУ СК России по Самарской области, с февраля по март прошлого года подозреваемый дважды получал деньги за оформление водительских прав. Общая сумма незаконного заработка достигла почти 60 тысяч рублей. Средства перечислили на банковскую карту злоумышленника.

Правоохранители отмечают, что мужчина, получивший деньги, не мог самостоятельно оформить водительские права. У него отсутствовала фактическая возможность исполнить принятые обязательства. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, которое уже направили в суд для дальнейшего рассмотрения.