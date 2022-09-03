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Общество3 сентября 2022 15:09

В одном из парков Самарской области разместили несколько ретро автомобилей

Жители могут сделать элегантные фотографии
Алена ПРОВКИНА
В парк привезли ретро автомобили. Фото: городская администрация

В парк привезли ретро автомобили. Фото: городская администрация

В городе Новокуйбышевск Самарской области в одном из парком разместили несколько ретро автомобилей. Жители смогут устроить фотосессию на открытом воздухе.

По сообщению городской администрации, гости и горожане смогут посмотреть и сфотографироваться с припаркованными автомобилями. Фотозона на открытом воздухе расположена в парке «Дубки». В комментариях пользователи поблагодарили за яркие эмоции.

Напомним, что в Самаре также вечером, 4 сентября 2022 года, жители смогут провести время в Струковском парке. В город приезжает популярная московская группа.