В Самаре произошло еще одно смертельное ДТП на трассе М-5 «Урал» 3 сентября 2022 года

Машины раскидало по дороге. Фото: "ДТП 163 Самара"

В Самаре очевидцы поделились кадрами смертельной аварии, произошедшей вечером 3 сентября 2022 года. В результате столкновения погиб водитель легкового автомобиля.

Как стало известно, авария случилась около 16:40 на автодороге М-5 «Урал» в Красноярском районе. На участке столкнулись легковой автомобиль «Renault Logan» и машина «SsangYong». Из-за чего погиб пассажир «Renault Logan». Отмечают, что также пострадали водитель и два несовершеннолетних пассажира легковушки, об этом «КП-Самара» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Обстоятельства происшествия продолжают выяснять. Напомним, что 3 сентября произошла серьезная авария на Смышляевском путепроводе.