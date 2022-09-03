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Происшествия3 сентября 2022 17:30

В Самаре произошло еще одно смертельное ДТП на трассе М-5 «Урал» 3 сентября 2022 года

Погиб пассажир легковушки
Алена ПРОВКИНА
Машины раскидало по дороге. Фото: "ДТП 163 Самара"

Машины раскидало по дороге. Фото: "ДТП 163 Самара"

В Самаре очевидцы поделились кадрами смертельной аварии, произошедшей вечером 3 сентября 2022 года. В результате столкновения погиб водитель легкового автомобиля.

Как стало известно, авария случилась около 16:40 на автодороге М-5 «Урал» в Красноярском районе. На участке столкнулись легковой автомобиль «Renault Logan» и машина «SsangYong». Из-за чего погиб пассажир «Renault Logan». Отмечают, что также пострадали водитель и два несовершеннолетних пассажира легковушки, об этом «КП-Самара» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Обстоятельства происшествия продолжают выяснять. Напомним, что 3 сентября произошла серьезная авария на Смышляевском путепроводе.