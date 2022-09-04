В Самарской области на день города дети выстроились в гигантские очереди к бесплатным аттракционам

Очереди основательно испортили новокуйбышевцам праздничное настроение. Фото: предоставлено "Комсомольской правде"

В Новокуйбышевске Самарской области на день города дети и их родители выстроились в гигантские очереди к бесплатным аттракционам. Об этом разгневанные очевидцы сообщили журналисту «КП-Самара».

День города в Новокуйбышевске отмечали в субботу, 3 сентября. Перед этим власти города анонсировали работу бесплатных аттракционов для детей в парке Победы. Однако пришедшие на праздник горожане столкнулись с проблемой.

- На деле оказалось, что бесплатны только несколько аттракционов, и к ним выстроились огромные очереди детей, - рассказали очевидцы журналисту «КП-Самара». - А все остальные аттракционы были как всегда платными. Непонятно, зачем власти ввели людей в заблуждение, но разочарование у многих детей было большое.

Также люди пожаловались на задержку вечернего фейерверка на целый час.

- Вечерний концерт должен был закончиться в 22.00 и сразу начаться фейерверк,- рассказывают местные жители. – Но на деле концерт продлился на час дольше и фейерверк прогремел только в 23.00. А ведь многие пришли к десяти вечера на площадь именно посмотреть салют, а вместо этого вынуждены были слушать песни, которые им не нравятся. В результате и дети, и взрослые устали ждать, и многие просто ушли.