Автобус сбил пенсионерку на пешеходном переходе. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Самарской области ищут очевидцев ДТП, в котором автобус сбил пенсионерку. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области

ДТП произошло 30 августа 2022 года в Жигулевске на транспортной развязке над 965 км трассы М-5 «Урал».

- По предварительным данным сотрудников ГИБДД, в 10:48 водитель автобуса ПАЗ, который ехал со стороны ул. Приволжской в направлении мкр. Г-1, допустил наезд на 74-летнюю женщину-пешехода, - сообщили в ГУ МВД. – Женщина переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, обозначенному дорожными знаками.

В результате наезда пенсионерка получила многочисленные травмы и ее увезли в больницу.

- Сейчас Следственный отдел ОМВД России по г. Жигулевску устанавливает свидетелей ДТП,- пояснили правоохранители. – Просим сообщать любую информацию об этом ДТП по тел.: 8(8486)22-23-90, 8(9278)94-88-85, а также по телефону «102».