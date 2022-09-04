Один погиб, двое в больнице: стало известно о пострадавших в страшной аварии с трактором в Самаре

В страшной аварии пострадали трое. Фото: 163 ДТП

Стало известно о пострадавших в страшной аварии с трактором на Смышляевском путепроводе в Самаре 3 сентября 2022 года. Об этом рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Напомним, страшное ДТП с трактором произошло в Самаре 3 сентября в 18:00. 39-летний водитель на «Ниссан Премьер» ехал по Смышляевскому путепроводу со стороны ул. Механиков, в направлении ул. Чекистов.

- В районе дома № 2с1 по ул. Чекистов водитель не выбрал безопасную дистанцию до едущего впереди колесного экскаватора-погрузчика, который следовал в попутном направлении без изменения направления своего движения, - сообщили правоохранители.

В результате иномарка влетела под трактор. К сожалению, не обошлось без жертв. Водитель скончался на месте, а его пассажиры – 37-летняя женщина и восьмилетний мальчик получили травмы. На машине скорой помощи их доставили в больницу и госпитализировали.