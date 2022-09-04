Китайский в топе: каждый шестой самарец признался в изучении иностранного языка

Иностранный язык изучает только каждый шестой житель Самары Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Каждый шестой житель Самары сообщил об изучении иностранного языка. Такие данные по результатам проведенного опроса сообщил сервис SuperJob.

Как выяснилось, 18% от экономически активного населения города изучает иностранный язык, причем самым популярным остается английский. Еще 42% считают, что иностранный им необходим, но пока его не изучают. Трое из десяти самарцев заявили, что иностранный язык им не нужен ни в жизни, ни в работе. Еще 10% считают, что владеют иностранными языками на достаточном уровне.

Среди тех, кто уже владеет иностранным языком, 89% говорят по-английски, 16% по-немецки, а китайский, французский и испанский знают по 7% опрошенных.

Среди тех, кто учит язык прямо сейчас, также больше всего популярен английский (79% опрошенных). На втором месте — испанский (19%), на третьем — немецкий (14%). Растет популярность китайского языка – его изучают 10% опрошенных. А вот французский учат всего 5% горожан.