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Общество4 сентября 2022 10:09

В Самарской области COVID-19 заболели еще 1572 человека 4 сентября 2022 года

68 заразившихся попали в больницы
Ольга НОВИКОВА
Ольга НОВИКОВА
Число больных коронавирусом в Самарской области снова растет

Число больных коронавирусом в Самарской области снова растет

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области 4 сентября 2022 года COVID-19 заболели еще 1572 человека. Такие данные озвучили в федеральном оперштабе.

В общей сложности в стране за сутки обнаружили 48 042 новых зараженных коронавирусом, из них 2 239 человек были госпитализированы. В Самарской области в больницы попали 68 новых больных ковидом.

К сожалению, не обошлось без жертв – за минувшие сутки коронавирус забрал жизни двух жителей региона, а с начала пандемии их число достигло 7 966 человек.