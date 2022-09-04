В Самарской области COVID-19 заболели еще 1572 человека 4 сентября 2022 года

Число больных коронавирусом в Самарской области снова растет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области 4 сентября 2022 года COVID-19 заболели еще 1572 человека. Такие данные озвучили в федеральном оперштабе.

В общей сложности в стране за сутки обнаружили 48 042 новых зараженных коронавирусом, из них 2 239 человек были госпитализированы. В Самарской области в больницы попали 68 новых больных ковидом.

К сожалению, не обошлось без жертв – за минувшие сутки коронавирус забрал жизни двух жителей региона, а с начала пандемии их число достигло 7 966 человек.