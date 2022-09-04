Синоптики назвали даты мощного похолодания и дождей в Самаре в сентябре 2022 года

Одевайтесь теплее - в Самаре похолодало. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Синоптики назвали даты мощного похолодания в Самаре в сентябре 2022 года. Данные о погоде на второй рабочей неделе сентября опубликовало Приволжское УГМС, а также сервис «Яндекс.Погода».

По прогнозам Приволжского УГМС, в начале новой рабочей неделе самарцев ждет прохладная дождливая погода. 5 сентября, в понедельник температура воздуха ночью опустится до +4… +9 градусов. Днем воздух прогреется до +18. Однако при этом сохранится промозглая дождливая погода.

Пройдут дожди и во вторник, 6 сентября. Будет ветрено, ночью температура составит +4… +9 градусов, днем будет теплее – до +17 градусов Цельсия.

А в среду 7 сентября ночная температура воздуха опустится до +3...+8 °C, дневная же составит не более +11...+16 °C.

По данным сервиса «Яндекс.Погода» похолодание продолжится и в последующие дни. В четверг 8 сентября Самару ждут дожди, ночью +7… +9, днем – не более +14 градусов. В пятницу, 9 сентября будет еще холоднее – всего +11 градусов днем.