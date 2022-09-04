«Крылья Советов» раскрыли стартовый состав в домашнем матче с ЦСКА 4 сентября 2022 года

Футболисты уже прибыли на стадион. Фото: pfcks.ru/

«Крылья Советов» раскрыли стартовый состав команды в домашнем матче с ЦСКА 4 сентября 2022 года. Об этом представители команды сообщили в соцсетях.

Как стало известно, вратарем будет Ломаев, защитниками – Бейл, Евгеньев, Солдатенков и Горшков. На линии полузащиты будут играть Соколов, Коноваленко, Якуба и Едов.

В стартовом составе заявлен один нападающий – Глушенков.

- Состав такой же, как и в победном матчем в Грозном, - пояснили в команде.

Напомним, матч с ЦСКА начнется на стадионе «Самара Солидарность Арена» 4 сентября в 16.00