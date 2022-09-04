Сергея Пиняева госпитализировали прямо с тренировки. Фото: ФК "Крылья Советов"

Сергей Пиняев вернулся в заявку «Крыльев Советов» в матче с ЦСКА 4 сентября 2022 года. Об этом представители команды сообщили в социальных сетях.

Пока что Сергей Пиняев заявлен на матч в качестве запасного игрока.

- Он выглядит хорошо на тренировках, - сообщил тренер «Крыльев» Игорь Осинькин. - Но пока готов выходить на поле только со скамейки запасных.

Напомним, 17-летний плузащитник Сергей Пиняев был госпитализирован прямо с футбольного поля во время тренировки в июле 2022 года. У него диагностировали пневмоторакс -скопление воздуха в плевральной полости.