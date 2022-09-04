Сергей Пиняев вышел на поле в матче «Крылья Советов»-«ЦСКА» 4 сентября 2022

Сергей Пиняев впервые вышел на поле после госпитализации. Фото: ФК "Крылья Советов"

Полузащитник Сергей Пиняев впервые после госпитализации вышел на поле в матче «Крылья Советов» - «ЦСКА» 4 сентября 2022 года. Во втором тайме футболист заменил полузащитника Артема Соколова.

Игра началась в 16.00 на стадионе «Самара Солидарнось Арена». Первый тайм закончился вничью, со счетом 0:0. Во втором тайме тренер самарской команды Игорь Осинькин провел тройную замену. Пиняев, Витюгов и Зотов вышли на поле вместо Соколова, Якубы и Горшкова.

Ранее Игорь Осинькин сообщил, что Сергей Пиняев хорошо выглядит на тренировках и включил его в стартовую заявку команды в качестве запасного игрока.