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Общество4 сентября 2022 14:20

Соколы атаковали дрон в небе над Самарой 4 сентября 2022 года

Видеозапись нападения птиц выложил в соцсетях видеоблогер Евгений Щекин
Ольга НОВИКОВА
Ольга НОВИКОВА
Хищные птицы атаковали квадрокоптер. Фото: скрин видео

Хищные птицы атаковали квадрокоптер. Фото: скрин видео

Соколы атаковали дрон в небе над Самарой. Видеозапись нападения птиц на летающую технику 4 сентября 2022 года выложил в соцсети самарский видеоблогер Евгений Щекин.

На видеозаписи отчетливо видно, как хищные птицы стремительно приближаются к непривычному летающему объекту и агрессивно кружат вокруг него, как бы прогоняя чужака со своей территории.

- Соколов было несколько, они активно прогоняли квадрокоптер, - пояснил автор видео.

К счастью, во время воздушного «боя» ни одна из сторон не пострадала. Зато видеоблогеру удалось заснять бесценные кадры хищных птиц вблизи.