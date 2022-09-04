«Крылья Советов» уступили ЦСКА в домашнем матче 4 сентября 2022 года

"Крылья Советов" проиграли ЦСКА на домашнем стадионе. Фото: ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» проиграли ЦСКА 0:1 в матче 8-го тура российской Премьер-Лиги 4 сентября 2022 года. Игра проходила на домашнем поле волжан - на стадионе «Самара Солидарность Арена»

Весь матч армейцы атаковали, однако защита «Крыльев» успешно держала оборону. Пробить ее у гостей получилось лишь на 79-й минуте матча – защитник ЦСКА Игорь Дивеев сумел забить гол. Несмотря на добавленные три минуты отыграться «Крылья» не смогли.

Напомним, в этом матче на поле впервые после госпитализации вышел 17-летний полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев. Он вышел на замену во втором тайме.