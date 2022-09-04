Строителям разрешили отклониться от предельных параметров. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэрия Самары разрешила застроить многоэтажкой участок на Мехзаводе в 2022 году. Застройщику одобрили отклонения от предельно допустимых параметров. Соответствующий документ опубликован на сайте мэрии.

Речь идет о земельном участке площадью 411 тысяч квадратных метров в поселке Мехзавод. Компания «Финстрой» (застройщик микрорайона «Новая Самара») обратилась в городскую администрацию с просьбой разрешить построить здесь многоэтажный жилой комплекс с 0,5 парковочных мест на квартиру.

Чиновники одобрили такое отклонение от установленных параметров.

Также известно, что застраивать собираются весь первый квартал Мехзавода – мэрия выставила большой участок земли на этой территории на аукцион.