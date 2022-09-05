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Общество5 сентября 2022 3:16

В Самаре стало известно, где купить продукты по самым низким ценам

Проведен ежедневный мониторинг
Алена ПРОВКИНА
Жители смогут купить товары выгоднее

Жители смогут купить товары выгоднее

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарские специалисты продолжают проводить проверку цен. Минимальный мониторинг стоимости товаров помогает отслеживать динамику.

По данным городской администрации, выгоднее всего купить гречневую крупу за 96,11 рублей/килограмм в «Перекрестке» Красноглинского района. Сливочное масло за 350 рублей/килограмм на ярмарке, расположенной в поселке Мехзавод у ДК «Октябрь». Говядину (кроме бескостного мяса) за 150 рублей/килограмм на ярмарке, расположенной на пересечении улиц Киевской и Тухачевского.

Подобный мониторинг провели в сетевых и несетевых магазинах областной столицы. Вся подробная информация указана на официальном сайте мэрии.