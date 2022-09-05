В Самарской области 56-летний мужчина мог взорвать село из-за подключения к газопроводу

Приговор вступил в законную силу. Фото: СУ СК по Самарской области

В Самарской области житель Пестравского района мог взорвать село из-за подключения к газопроводу. За это мужчина получил наказание в виде обязательных работ на 200 часов.

— В марте и мае этого года, нарушив правила безопасности, мужчина использовал непригодные подручные материалы для подключения, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Он установил в месте разрыва соединительного устройства резиновый шланг и в течение месяца получал газ в свой частный дом. Ранее не судимый житель села Тепловка не первый раз занимается подобным.

Еще один случай произошел в июле 2021 года. Тогда мужчину признали виновным за самовольное подключение к газопроводу и назначили ему штраф – 10 тысяч рублей. Однако это не помешало ему совершить преступление снова.

Сообщил о нарушении представитель общества с ограниченной ответственностью. Материальный вред он оценил в тысячу рублей. Расследование уголовного дела окончено. Приговор вступил в законную силу.