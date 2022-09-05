Победителями первенства и чемпионата России по парусному спорту стали яхтсмены из Тольятти и Самары

В соревнованиях участвовало около 200 яхтсменов России. Фото: пресс-служба губернатора Самарской области

В Тольятти в акватории Жигулевского моря прошли первенство и чемпионат России по парусному спорту. Победу в них одержали яхтсмены из Тольятти и Самары.

— Всего в соревнованиях участвовало около 200 яхтсменов России, — сообщили в пресс-службе губернатора Самарской области.

Все спортсмены соревновались в нескольких классах. По итогам чемпионата России в классе «Луч-радиал» первое место занял Александр Николаев из Тольятти, второе – Федор Кривобоков из Тольятти. В классе «Луч» второе место получил Леонид Пинегин из Тольятти.

Итогами первенства России стали следующие результаты. Первое место в классе «Луч-радиал» занял Федор Кривобоков из Тольятти, в классе «Луч-мини» – Екатерина Афанасьева из Самары. Второе место в классе «Луч» досталось Леониду Пинегину из Тольятти, а в классе «Луч-мини» – Виктории Постновой из Тольятти. Бронзовые медали в свою копилку забрали тольяттинский яхтсмен Реутов Данил и самарчанка Юлия Дудникова в классе «Луч-радиал».