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Общество5 сентября 2022 4:56

В Самаре кинотеатр под открытым небом закрыли из-за непогоды

Показ будет на следующей неделе
Алена ПРОВКИНА
Кинотеатр приостановил свою работу. Фото: "Самарская набережная"

Кинотеатр приостановил свою работу. Фото: "Самарская набережная"

В Самаре местным жителям и гостям региона сообщили о закрытии кинотеатра "Филин" под открытым небом. Во всем виноваты дожди и ухудшение погоды.

По полученной информации от официальных представителей, закрытие кинотеатра на набережной произошло в воскресенье, 4 сентября 2022 года. В комментариях пользователи с теплотой вспоминали летние вечера и поблагодарили за бесплатный кинопоказ. Работа кинотеатра возобновится с приходом сухой погоды. Теперь жителям придется отслеживать теплые дни, чтобы вновь провести время на берегу набережной.

Напомним, что на данный момент в регионе ожидается понижение температуры и заморозки. В область пришли осенние ветра и дожди.