В Самарской области у мужчины украли телефон, пока он примерял обувь

Материальный ущерб мужчина вернул полностью. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Сызрани пока 38-летний местный житель примерял обувь, он положил сотовый телефон на пуфик, откуда его и украли.

— Причиненный ущерб мужчина оценил в 12 тысяч рублей, — сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Вором оказался ранее не судимый 42-летний житель Сызрани. Он находился в магазине торгового центра и увидел оставленный без присмотра телефон, который одиноко лежал на пуфике для примерки обуви. Мужчина удостоверился, что никто за ним не наблюдает, положил его в карман куртки и ушел.

Похищенный телефон житель Сызрани хотел оставить себе для личного пользования, но не смог разблокировать. В настоящий момент возбуждено уголовное дело, оно направлено в суд. Материальный ущерб мужчина вернул полностью.