Большая часть самарцев проведет осенний отпуск вне дома

Самарцы стали чаще выбирать для осеннего отдыха регионы России. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Согласно опросу SuperJob, проведенному с 3 по 19 августа, большая часть самарцев в осенний отпуск не останется дома, часть поедет по России.

— Отпуск этой осенью 15% проведет дома, 6% – на даче, 10% поедет по России и 3% улетят за границу, — сообщает SuperJob.

Самые популярные курорты для отдыха в России, которые чаще всего планируют самарцы, – это Черноморское побережье, Москва и Санкт-Петербург. Помимо этого, часто выбирают Казань, Калининградскую область, города Золотого кольца, Северный Кавказ и Карелию.

За границей люди чаще всего отдыхают осенью в Турции, Египте и Грузии. Во время отпуска путешествуют по России самарцы, доход которых составляет от 50 до 80 тысяч руб. в месяц, а за границей – люди с доходом от 80 тысяч рублей.

По сравнению с 2020 годом, самарцы стали чаще выбирать для осеннего отдыха регионы России. Тогда доля составляла 7%, сейчас – 10%. Не планируют совсем отдыхать этой осенью 55% самарцев.