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Общество5 сентября 2022 5:31

Большая часть самарцев проведет осенний отпуск вне дома

Чаще всего отдыхают осенью на Черноморском побережье
Ирина СИНЕГУБОВА
Самарцы стали чаще выбирать для осеннего отдыха регионы России.

Самарцы стали чаще выбирать для осеннего отдыха регионы России.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Согласно опросу SuperJob, проведенному с 3 по 19 августа, большая часть самарцев в осенний отпуск не останется дома, часть поедет по России.

— Отпуск этой осенью 15% проведет дома, 6% – на даче, 10% поедет по России и 3% улетят за границу, — сообщает SuperJob.

Самые популярные курорты для отдыха в России, которые чаще всего планируют самарцы, – это Черноморское побережье, Москва и Санкт-Петербург. Помимо этого, часто выбирают Казань, Калининградскую область, города Золотого кольца, Северный Кавказ и Карелию.

За границей люди чаще всего отдыхают осенью в Турции, Египте и Грузии. Во время отпуска путешествуют по России самарцы, доход которых составляет от 50 до 80 тысяч руб. в месяц, а за границей – люди с доходом от 80 тысяч рублей.

По сравнению с 2020 годом, самарцы стали чаще выбирать для осеннего отдыха регионы России. Тогда доля составляла 7%, сейчас – 10%. Не планируют совсем отдыхать этой осенью 55% самарцев.