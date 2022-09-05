В Самарской области ищут устроившего ДТП с пешеходами водителя на серебристом ВАЗ-2114

ДТП произошло вечером 4 сентября 2022 года на ул. Революционной в Тольятти Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Вечером в воскресенье, 4 сентября 2022 года, на улице Революционной в Тольятти произошло ДТП. Там неизвестный автомобилист сбил трех человек, которые шли по проезжей части, и скрылся. Информация об этом появилась в соцсетях.

В ГУ МВД по Самарской области рассказали подробности аварии. По данным полицейских, все случилось в 19:40 у дома № 72а по улице Революционной. По предварительной информации, наезд совершил водитель на автомобиле ВАЗ-2114 серебристого цвета. В результате ДТП серьезные травмы получила женщина-пешеход. Ее доставили в одну из городских больниц.

Полицейские объявили в розыск водителя. Также они ищут возможных свидетелей ДТП. Всех, кто что-либо знает о личности автомобилиста или его местонахождении, просят обращаться по телефонам: 8 (8482) 22-80-05, 102 или в ближайший ОП.

В ГИБДД напоминают, что за оставление места ДТП водителю грозит лишение прав на срок 1-1,5 года или арест до 15 суток. Если по вине автомобилиста кто-нибудь погибнет или получит тяжелые травмы, то его привлекут уже по уголовной статье.