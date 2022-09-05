Три человека пострадали в столкновении BMW X5 и Lada Vesta в Самарской области 4 сентября

Среди пострадавших есть 6-летний ребенок. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Вчера, 4 сентября, в 19:40 в Кинельском районе Самарской области автомобиль BMW X5 на встречке столкнулся с автомобилем Lada Vesta. Пострадало три человека.

— 38-летний водитель BMW X5 выехал на встречку напротив улицы Орджоникидзе, 49, — сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Произошло столкновение с автомобилем Lada Vesta, за рулем которого находился 42-летний мужчина. В результате ДТП пострадал он и два его пассажира.

Водителя Lada Vesta, 34-летнюю женщину и 6-летнего мальчика доставили в медицинское учреждение. Им всем назначили амбулаторное лечение. Оказалось, что водитель BMW X5 находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. С начала 2022 года он правила дорожного движения не нарушал.