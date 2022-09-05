В Самарской области арестовали дорогую иномарку из-за налоговой задолженности

Мужчина пообещал оплатить задолженность Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В городе Тольятти Самарской области местный житель лишился автомобиля из-за налоговой задолженности. В отношении мужчины возбуждено 8 исполнительных производств.

По данным пресс-службы ГУ ФССП России по Самарской области, владелец дорогой иномарки «Mercedes Benz» не выплатил 272 тысячи рублей. Приставы предупредили мужчину, но он проигнорировал требования. После чего правоохранители направили соответствующий запрос в регистрирующие органы.

Сотрудники выехали по месту жительства неплательщика и арестовали иномарку. Если мужчина не выплатит долг, то его автомобиль отправят на реализацию. На данный момент машина находится на спецстоянке.