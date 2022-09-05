В Самарской области более двух тысяч нарушений выявили полицейские в ходе рейдов

Без водительских удостоверений обнаружили восемь водителей. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В прошедшие выходные, со 2 по 4 сентября, в Самарской области прошли целенаправленные рейды, в ходе которых сотрудники Госавтоинспекции выявили более 2100 разных правонарушений.

— 66 водителей ездили пьяными за рулем, — сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Без водительских удостоверений обнаружили восемь водителей. С тонировкой катались 260 автомобилистов. Из них три жителя Самарской области не привели автомобиль в нужное состояние в течение указанного времени. Теперь они должны будут выплатить штраф до четырех тысяч рублей, либо административный арест до 15 суток, либо обязательные работы до 120 часов.

Во время рейдов полицейскими остановлены 64 водителя, которые нарушили правила перевозки детей. Всего 110 пешеходов переходили дорогу в неположенном месте или на запрещенный сигнал светофора, а 87 водителей не уступили дорогу пешим участникам движения.