Ансамбль из Самарской области ярко выступил на «Поле чудес»

Участник ансамбля Иван Рязанов стал победителем финальной игры Фото: СОЦСЕТИ

В пятницу, 2 сентября 2022 года, в эфир вышел очередной выпуск телепередачи «Поле чудес». Одним из гостей программы стал ансамбль популярной песни «Перезвоны» из Кинельского района Самарской области. Шанс крутить барабан выпал участнику коллектива Ивану Рязанову.

Житель поселка Кинельский оказался во второй тройке игроков. Поначалу Ивану Рязанову не везло с отгадыванием букв. Однако потом Фортуна щедро наградила его. Он отгадал слово и оказался в финале. Там мужчина тоже вышел победителем. От участия в суперигре он отказался.

Не обошелся выпуск без выступления «Перезвонов». Коллектив исполнил песню «Эх, Волга-река, широка и глубока». Ансамбль из Самарской области сорвал овации зрителей студии. Горячую поддержку он получил и от земляков. В соцсетях жители региона написали, что с нетерпением ждали эфир, активно болели и остались под большим впечатлением как от выступления музыкантов, так и от успешной игры Ивана Рязанова.