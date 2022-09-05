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Общество5 сентября 2022 6:58

Самарский блогер с высоты показал ремонт теплотрассы на Московском шоссе

Специалисты проводят масштабные работы
Алена ПРОВКИНА
Ремонт на участке продолжается. Фото: скриншот видео

Ремонт на участке продолжается. Фото: скриншот видео

Самарский блогер Евгений Щекин в своих социальных сетях показал ход работ на Московском шоссе. Специалисты продолжают проводить ремонт теплотрассы.

В областной столице рабочие заменят участок теплосети. В августе 2022 года из-за замены перекрывали движение на автодороге. Работы планируют провести в самые сжатые сроки. Представители компании отметили, что срок службы таких труб гораздо выше, чем у обычных – 50 лет.

Масштабные работы и обновления подготавливают город к отопительному сезону. Напомним, что тепло в дома планируют вернуть в конце сентября.