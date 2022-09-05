Самарцы смогут поблагодарить учителей и раскрасить школьные черно-белые фотографии

Старые снимки обретут яркие краски с помощью технологий машинного обучения и нейросетей

Жители Самары смогут необычным образом выразить благодарность своим учителям. Сделать это можно в рамках ежегодной акции соцсети Одноклассники «Бесценный урок». Пользователям будут доступны три формата.

В специальном мини-приложении «Бесценный урок» самарцы смогут написать благодарность своим наставникам. Для этого нужно будет заполнить специальную анкету, где указать город, номер школы, годы учебы и предмет, который вел любимый педагог. В сервисе «Фотокнига» можно будет создать цифровой альбом из школьных снимков, а также раскрасить черно-белые фото. Кроме того, желающие смогут поучаствовать в фотомарафоне #ЛетимнаЛинейку – поделиться снимками с линейки 2022 года или прошлых лет.

Благодарности педагогам можно будет оставлять до 5 октября. Наставники смогут увидеть их в День учителя в соцсети Одноклассники.