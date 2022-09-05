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Экономика5 сентября 2022 7:13

Гендиректором самарского водочного завода «Родник» стал менеджер из Донецка

За этот год он стал третьим руководителем
Ирина СИНЕГУБОВА
О ранней деятельности Гутина на территории России ничего не известно.

О ранней деятельности Гутина на территории России ничего не известно.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Новым генеральным директором самарского водочного завода «Родник» стал менеджер из Донецка Константин Гутин. Это сообщает OBOZ.INFO.

До этого Константин Гутин руководил донецким ликеро-водочным заводом «Лик». За 2022 год он стал третьим руководителем «Родника». Завод регулярно меняет собственников и операторов, несколько раз останавливался и перезапускался.

В мое этого года директором предприятия стал Владимир Башкатов. При нем выручка упала с 5 миллиардов рублей до 3,48. Далее и назначили Константина Гутина, о ранней деятельности которого на территории России ничего не известно.

Сейчас оператором предприятия является компания «ПК «Родник». Его владельцем с июля прошлого года является бизнесмен Александр Гурьянов. По информации сайта «Родника», предприятие специализируется на разливе водки под брендом Nemiroff.