Гендиректором самарского водочного завода «Родник» стал менеджер из Донецка

О ранней деятельности Гутина на территории России ничего не известно. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Новым генеральным директором самарского водочного завода «Родник» стал менеджер из Донецка Константин Гутин. Это сообщает OBOZ.INFO.

До этого Константин Гутин руководил донецким ликеро-водочным заводом «Лик». За 2022 год он стал третьим руководителем «Родника». Завод регулярно меняет собственников и операторов, несколько раз останавливался и перезапускался.

В мое этого года директором предприятия стал Владимир Башкатов. При нем выручка упала с 5 миллиардов рублей до 3,48. Далее и назначили Константина Гутина, о ранней деятельности которого на территории России ничего не известно.

Сейчас оператором предприятия является компания «ПК «Родник». Его владельцем с июля прошлого года является бизнесмен Александр Гурьянов. По информации сайта «Родника», предприятие специализируется на разливе водки под брендом Nemiroff.