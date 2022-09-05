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Происшествия5 сентября 2022 7:29

В Самарской области женщина понесет уголовную ответственность из-за найденного телефона

Злоумышленница списала деньги
Алена ПРОВКИНА
Жительница обратилась за помощью в полицию

Жительница обратилась за помощью в полицию

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Тольятти Самарской области местная жительница предстанет перед судом из-за найденного телефона. Злоумышленница воспользовалась установленным банковским приложением.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, потерпевшая обратилась за помощью в полицию. Она рассказала, что с ее банковской карты украли 22 тысячи рублей. Правоохранители опросили женщину и выяснили, что она оставила пакет с продуктами и телефоном на скамейке в сквере.

Как оказалось, подозреваемая работает кассиром в продовольственном магазине. Она увидела пакет и похитила деньги. Женщину задержали, в отношении злоумышленницы возбудили уголовное дело.