В Самарской области 74-летняя пассажирка пострадала в столкновении Ford Fusion и Suzuki

Обеим женщинам назначили амбулаторное лечение. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Вчера, 4 сентября, в 11:40 в Красноярском районе Самарской области 44-летняя женщина-водитель и 74-летняя пассажирка пострадали из-за столкновения Ford Fusion и Suzuki Grand Vitara.

— 48-летний водитель Ford Fusion на перекрестке неравнозначных дорог не уступил дорогу автомобилю женщины, который ехал по главной дороге, — сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Он ехал по автодороге «Обход» села Красный яр. 44-летняя женщина-водитель Suzuki Grand Vitara и ее 74-летнюю пассажирку доставили в медицинское учреждение. Обеим женщинам назначили амбулаторное лечение.

Мужчина с сентября прошлого года два раза нарушал ПДД и привлекался к административной ответственности. В настоящее время сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства случившегося.