Сказал два слова и отключился: в Самарской области сотрудники ДПС помогли найти потерявшего сознание водителя

Полицейские разыскали автомобилиста на трассе М-5 и "привели" к нему медиков Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В начале августа 2022 года на трассе М-5 «Урал» в Самарской области произошло ЧП. Там одному из автомобилистов стало плохо за рулем. Он позвонил жене, но успел сказать только два слова: «М-5. Поволжский», а затем отключился. Найти автомобилиста оказалось непростой задачей.

— Я отправилась искать мужа. Доехала до поста ГАИ в селе Зеленовка и обратилась за помощью к сотрудникам полиции. Они сразу отреагировали на мою помощь. Огромное им спасибо за участие, — написала в соцсетях супруга водителя.

В ГУ МВД по Самарской области рассказали подробности происшествия. Все случилось вечером 9 августа 2022 года. В тот день на посту ДПС дежурили старшие лейтенанты Руслан Сазонов и Евгений Чайкун. К ним подъехала машина, из которой выскочила взволнованная женщина. Она сообщила, что мужу стало плохо за рулем, на звонки он не отвечает.

Полицейские, узнав марку и номер авто, отправились на поиски. Через некоторое время они обнаружили машину на обочине дороги. На водительском сидении находился мужчина без сознания. Стражи порядка связались со скорой помощью, которая тоже не могла найти автомобилиста, и указали координаты. Вскоре медики были на месте.

Все закончилось благополучно. Мужчина выжил. Сейчас его здоровью ничего не угрожает — он полностью поправился.