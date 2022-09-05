Самарский блогер показал ход реконструкции автодороги «Кинель-Богатое-Борское»

На участке уложили покрытие. Фото: скриншот видео

Самарский блогер показал, как идет реконструкция участка автодороги «Кинель-Богатое-Борское». На территории уже положили новое асфальтное покрытие.

В регионе продолжают реализовывать национальный проект «Безопасные качественные дороги». Ранее на участке планировали установить искусственное освещение и организовать переходы и тротуары. Специалисты продолжают реставрировать участок. Судя по видео-обзору, опубликованному Евгением Щекиным, на автодороге работы близятся к завершению.

Напомним, что также на территории региона продолжают масштабную перекладку теплотрассы. Специалисты подготавливают областную столицу к отопительному сезону.