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Общество5 сентября 2022 8:02

Самарский блогер показал ход реконструкции автодороги «Кинель-Богатое-Борское»

Блогер снял видео с высоты птичьего полета
Алена ПРОВКИНА
На участке уложили покрытие. Фото: скриншот видео

На участке уложили покрытие. Фото: скриншот видео

Самарский блогер показал, как идет реконструкция участка автодороги «Кинель-Богатое-Борское». На территории уже положили новое асфальтное покрытие.

В регионе продолжают реализовывать национальный проект «Безопасные качественные дороги». Ранее на участке планировали установить искусственное освещение и организовать переходы и тротуары. Специалисты продолжают реставрировать участок. Судя по видео-обзору, опубликованному Евгением Щекиным, на автодороге работы близятся к завершению.

Напомним, что также на территории региона продолжают масштабную перекладку теплотрассы. Специалисты подготавливают областную столицу к отопительному сезону.