Названы хедлайнеры финального концерта в честь Дня города в Самаре 11 сентября 2022 года

В Самаре выступят участники тура в поддержку внутреннего туризма / Фото: хорошародная.рф

Стало известно, кто еще выступит на финальном концерте в честь Дня города в Самаре 11 сентября 2022 года. Среди хедлайнеров — группы «Город 312» и «Корни», а также певица Виктория Дайнеко. Артисты споют свои хиты на сцене на площади имени В.В. Куйбышева.

В 17:00 на главной площади стартует патриотический концерт «Мы в месте». А в 18:00 начнут выступать участники всероссийского тура в поддержку внутреннего туризма «Хороша родная» — «Город 312», «Корни», Виктория Дайнеко» и группа «Любэ». Вход свободный. Также ранее сообщалось, что на День города в Самару приедут Александр Маршал и Ольга Кормухина.

Финальным аккордом праздника станет фейерверк. Салют запустят в небо после окончания концерта.