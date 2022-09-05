Самарцам предоставили данные мониторинга минимальных цен на продукты

Продукты можно купить по самым выгодным ценам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре специалисты продолжают проводить ежедневные мониторинги цен на продовольственные товары. Местным жителям предоставили данные проверки.

По информации городской администрации на 5 сентября 2022 года, баранину (кроме бескостного мяса) дешевле всего купить на ярмарке, расположенной на пересечении улиц Киевской и Тухачевского за 270 рублей/килограмм. Картофель – 20,89 рублей/килограмм – в «Ленте» Железнодорожного района. Молоко – 44,43 рубля/литр – в «Перекрестке» Красноглинского района.

Подобные мониторинги помогают составить представление о потребительской корзине жителей областного центра. Вся подробная информация об адресах и ценах указана на официальных страницах мэрии.