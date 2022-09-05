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Общество5 сентября 2022 9:35

Строительство новой четырехполосной дороги начнется в Самаре в следующем году

Участок станет продолжением улицы Мира
Ирина СИНЕГУБОВА
Уже разработана проектно-сметная документация.

Уже разработана проектно-сметная документация.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В 2023 году в микрорайоне «Крутые Ключи» начнут строить новую четырехполосную дорогу, 6 этапа Северного шоссе.

— Разработана проектно-сметная документация на строительство четырехполосной дороги длиной 440 метров, — сообщил министр транспорта Самарской области Иван Пивкин.

Участок станет продолжением улицы Мира. Помимо этого, в проекте значится съезд на улицу Путевую и тоннельный путепровод, который будет располагаться на пересечении с ж/д путями.

Дмитрий Азаров поручил ускорить темпы работ. Проект помимо средств из регионального бюджета, должен получить федеральную финансовую поддержку. Приступить к строительству должны уже в следующем году.