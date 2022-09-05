В Самаре участие в летних спортивных акциях приняло около 20 тысяч человек

В регионе подвели итоги детской оздоровительной кампании. Фото: городская администрация

В Самаре подвели итоги проведения летнего отдыха и оздоровления несовершеннолетних. Отмечают, что участие в летних спортивных акциях приняло около 20 тысяч человек.

По данным городской администрации, в областном центре на спортивных площадках проводили занятия по скандинавской ходьбе, йоге, силовой гимнастике, стритболу и фитнесу. Также для детей открыли 186 дневных лагерей, в которых отдохнули более 15 тысяч человек.

Оздоровительные и спортивные мероприятия проводили на открытом воздухе. Программы профильных смен обучали детскому общественному движению и волонтерству.